Korvpallitreenerite koolitus Tartus: kuidas arendada uusi tippe, milline on kvaliteetne treening?

„Viimasel ajal on aktuaalne teema olnud Eesti erinevate koondiste vastastele allajäämine üldfüüsise poolest. Olen kindel, et treeningu planeerimine ja perspektiivne vaade noorkorvpallurite puhul on üks võtmekohtadest, mida iga treener saab igapäevases treeningus parandada,“ kommenteeris Eesti Korvpalliliidu treenerite koolitusjuht Indrek Visnapuu .

„Kui mõelda meie noortekorvpalli viimaste aegade trendidele, võib selgelt välja tuua indiviuaalse meisterlikkuse kasvu, kuid seda eelkõige palliga mängides. Siit ka põhjus, miks pöörame tähelepanu ilma pallita mängule, millega enamikel mängijatest tuleb paraku 80 protsenti rünnakuajast tegeleda. Lisaks võib olla palliga individuaalse meisterlikkuse kasv põhjus, miks kurdetakse 1-1 kaitsemängu oskuste nappuse üle. Usun, et endine Iisraeli meeste koondise peatreener ja praegu Hollandi noortekoondiste tegevust suunav, pikaajalise FECC koolitajana samadel teemadel üles astunud Arik Shivek on õige mees oma nägemust tutvustama. Jussi Räikkä omakorda on juba 15 aastat olnud Soome korvpalli eduloo üks elluviijatest, mul on väga hea meel, et ta on valmis oma kogemust jagama ka lõunanaabritega.“