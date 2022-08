50 aastat tagasi oli jalgpall Inglismaa naistele keelatud. Nüüd on nad kogu riigi ja LGBTQ+ kogukonna uhkus

1921. aastal otsustas Inglismaa Jalgpalli Liit, et jalgpall on naiste tervisele ja moraalile kahjulik ning otsustas selle spordiala õrnemale soole keelata. Piirang tühistati alles 1971. aastal. Suures plaanis ignoreeriti naisi aga edasi ning neile loodi eraldi naiste jalgpalliliit, mida tüürisid vabatahtlikud. Meestega ühise alaliidu alla koliti alles 1993. aastal. Asjad ei läinud ka seejärel kohe paremaks, kuid ajapikku on tehtud olulisi edusamme ning pühapäeva õhtul tundis kogu riik uhkust ala üle, mis oli pool sajandit tagasi lääne-Euroopa suurriigis keelatud.