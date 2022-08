YouTube'is kuulsust kogunud sotsiaalmeediavirtuoos Jake Paul on särava tähena poksimaailmas pildile tõusnud. Paraku ei õnnestu tal aga oma karjääris kuidagi uut sammu teha. Kas on tõesti võimalik, et terve elu poksiringis veetnud sportlased kardavad juutuuberile alla jääda?