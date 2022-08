Alastaro ringrajaetapi teine võistluspäev kujunes eestlastele kukkumisterohkeks

Supersport 300 klassis jätkas Hugo-Brent Freimann (Yamaha, Vihur Motosport) oma laupäevast kõigutamatut ülekaalu ning juhtis võidusõitu stardist finišini. Ta parandas veelgi oma eile püstitatud klassi rajarekordit ning sõitis täna välja aja 1:25.681.



Hugo selja taga toimus aga pingeline võidusõit. Seekord üritas tema tempos püsida soomlane Arttu Matikainen (Kawasaki), kelle selja tagant tahtsid oma positsioone parandada Hugo klubikaaslased Andre Köster (KTM), Selyn Kazakova ja Silvester Sarapik (mõlemad Yamaha). Stardisirge eelses kurvis kukkus läks Köstril kuuendal ringil ratas alt ning ta tõmbas endaga kukkudes kaasa ka Kazakova. Vihuri Akadeemia kasvandikest kuulusid selles sõidus katkestajate hulka veel Sarapik ja Uku Kandelin (KTM). Endalegi ootamatult tõusis Hugo ja Matikaineni järel kolmandaks Jan-Jüri Lehtmets (Yamaha), kes oli tempo alla lasknud, kuna arvas sõitu kukkumiste tõttu punase lipuga katkestatavat ning treener Marko Rohtlaan pidi talle märku andma, et noor võidusõitja uuesti gaasi lahti keeraks. Lehtmets jäi siiski sõidus kolmandaks.



Superbike’ide klassis tabas ebaõnn eestlasi juba hommikuses soojendusel, kui Mait Vestel (Suzuki, SK Suzuki Team Estonia) purunenud rattaga boksi jõudis, mees ise oli küll terve, kuid võistlussõit jäi sõitmata. Stardist oli möödunud vaid mõned kurvid, kui grupis toimus suur kokkupõrge mitme sõitja vahel ning sellest ei õnnestunud kahjuks pääseda Andry Blankil (Kawasaki, Biker24 Motospordiklubi) ja soomlasel Mikko Koirikivil (Kawasaki). Sõit katkestati pikaks ajaks ning lühendati kaheksateistkümne asemel kümnele ringile. Uuesti alanud võidusõit kulges vahejuhtumiteta, esimesena jõudis finišisse Niko Mäkinen (Yamaha) ning parima eestlasena oli Hanno Velt (Aprilia, Vihur Motosport) viies. Ta sõitis välja ka eestlastest parima ringiaja 01:19.769 sel nädalavahetusel ning teenis eriauhinna, Eesti tootja AEGAON kella. „Mul vedas, et sellest kokkupõrkest pääsesin, kuigi sain mõlemalt küljelt pihta,“ ütles Velt. „Pärast uuesti rajale minnes oli juba rahulikum, sõitsin lihtsalt oma sõitu.“ Madis Vestel (Suzuki, Suzuki Team Estonia) oli seitsmes ja Rannus Ervin (Suzuki, Biker24 Motospordiklubi) 13.



Pärm / Lipstok (LCR, Pärm Racing Team) pidid külgvankrite teises võistlussõidus leppima kolmanda kohaga poja ja isa, Tero ja Jani Mannineni (LCR) ning Markku Artiola / Matti Liekari (LSR) selja taga. Seekord Manninenid stardis ei eksinud ja sõitsid konkurentidel pikalt eest. Varasemate soolosõitude kukkumiste tõttu viiele ringile lühendatud sõidus ei suutnud eestlased Artiolast / Liekarist mööduda, kuigi pingutasid selle nimel kuni finišilipu langemiseni. „Tänane ajakava venis, kuna soolode võidusõitudes oli väga palju avariisid, ja see ootamine tekitas meis väga palju pinget,“ kommenteerisid Pärm / Lipstok pärast võistlust. „Meil oli sündmusterohkes võidusõidus mitmeid kontakte ja möödasõite. Ratas on terve, aga gondel vajab jälle parandusi.“ Finišis suutsid Silver Kuusk / Marko Piirlaid (Suzuki, Biker24 Motospordiklubi napsata viienda koha Jaanus Kompus / Avo Kuuselt (Yamaha, HRC Eesti Racing Team).



Ka soomlaste Retro Superbike klassiga koos startinud C-klasside võidusõit ei saanud kahjuks kukkumiseta, sõita jäi veel kolm ringi, kui katkestada tuli Kalle Uuemäel (Honda) ja ühel Soome konkurendil. Uut starti ei antud ja C-1200 klassis oli ka täna Sander Telve (Yamaha) kiirem Danel Udust (BMW): C-600 klassis oli esikolmik Normunds Kazušs (Läti), Rain Leenpalu (Kawasaki, RedMoto Racing) ja Andre Vähesoo (Kawasaki). B-1200 klassis suutis Jarmo Kivi (BMW, Vihur Motosport) ja Taavi Nahko (Ducati, Vihur Motosport) järel kolmandaks tõusta Raido Leenpalu (Kawasaki, RedMoto Racing).



Superstock 600 klassis oli Alar Laidoner (Yamaha, Seltec Racing) kümnes. MiniGP klassis oli Sander Vahtramäe viies, Oskar Kärg seitsmes ja Herman Mihkelson (kõik Vihur Motosport) kaheksas.