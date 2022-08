Saatuslik otsus muutis F1 endise võistlusdirektori elu põrguks. „Minu peret ähvardati tappa“

FIA president Mohammed ben Sulayem teatas veebruaris, et Masi koha võtavad üle senine FIA kestvussõidusarja WEC võistlusdirektor Eduardo Freitas ja endine DTM kereautode sarja ametnik Niels Wittich, kes oli juba varem Masi selle aasta asetäitjaks nimetatud. FIA teatas ühtlasi, et Masile antakse alaliidu sees mõni teine roll. Juulis tuli aga uudis, et Masi on siiski FIA-st lahkunud.