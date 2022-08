Hyundai tiimi pealik on Soome ralli eel enesekindel: Rally Estonia oli hea ettevalmistus

„Kuigi Soome polnud traditsiooniliselt koht, kus me oleks hästi esinenud, suutsime mullu kahe sõitjaga poodiumile jõuda,“ meenutas Moncet WRC kodulehe vahendusel. „Loodame, et suudame see aasta sama teha, kui mitte isegi paremini.“

„Rally Estonia oli meie jaoks hea ettevalmistus, sest see on sarnast tüüpi ralli,“ jätkas Moncet. „Ajavahe Eesti ja Soome etappide vahel on olnud väike, seega peame ootustega tegelema ettevaatlikult, aga läheme andma endast kõik. Kõik kolm ekipaaži on tänavu näidanud, et suudavad kruusateedel kiired olla. Usume, et sõitjad suudavad hea tulemuse koju tuua.“