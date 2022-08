Kas eksklusiivsesse klubisse jõudnud Hamilton suudab seda, millega Räikkönen ja Schumacher enam hakkama ei saanud?

Pühapäevane Ungari GP oli Mercedesele sõitjale juba 301. Tegevsõitjatest kuulub eksklusiivsesse klubisse ka vanameister Fernando Alonso , kelle nimel on 349 F1 starti. Rekord kuulub legendaarsele Kimi Räikkönenile (353), lisaks on nimekirjas Rubens Barrichello (326), Jenson Button (309) ja Michael Schumacher (308).

Iltalehti toob välja, et kuigi kuuest mehest viis on maailmameistrid, pole huvitaval kombel ükski sõitja pärast 300. etappi suutnud enam GP-d võita. Näiteks Räikkönenil jäi parimaks neljas koht. Hamilton ja Alonso, kellel on võimalus veel „needus“ murda, on üldse ainsad, kes pärast 300 sõidu klubisse jõudmist ka poodiumile pääsenud.