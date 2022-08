Eesti jäi Rahvuste supermotol napilt esikümnest välja

Mettet’i ringraja pikkus on 2,2 km, millest 1,6 km on asfalti ja 0,6 km off-road lõike. Ilm viimasel võistluspäeval oli pilvine, sooja 23 kraadi.



Nagu eilsete kvalifikatsioonide puhul, sai ka pühapäeval meie sõitjate jaoks kõige keerulisemaks takistuseks pikk kiire stardisirge, mis lõppes lauge vasakkurviga. „Stardid ei tulnud meil kordagi hästi välja,“ rääkis koondise mänedžer Kristjan Siilak. „Meie poisid puksiti seal iga kord välja, käis väga armutu heitlus. Samas oli meil meeskonnas ka kokkulepe, et sõidame pigem kindla peale ja püüame püsti jääda ning sõidu jooksul kohti noppida.“



Esimeses sõidus läksid rajale oma kümnendal Rahvuste supermotol osalev Patrick Pals (TM, Vihur Motosport) ja viiendat korda sellel võistlusel kaasa tegev Eero Madisson (KTM, Motohai). Stardist 21. minema saanud Pals tõi koju 18. ja 27ndana konkurente jahtima läinud Madisson 21. koha.



Teises sõidus läksid eestlastest võistlustulle Madisson ja oma esimesel Rahvuste supermotol tuleristsed saanud Pärtelpoeg (Husqvarna, Äksi39Team). Madisson oli stardis 17. ja Pärtelpoeg 31., vahepeal lausa 14. kohale trüginud Madisson pidi selles sõidus kukkumise tõttu leppima 19. kohaga, Pärtelpoeg aga suutis positsiooni kõvasti parandada ja tõusis 24. kohale.



Viimases sõidus näitas tõelist sisu Pals, kes oma stardijärgse 24. positsiooni parandas 17. kohaks ning sõitis välja eestlastest parima ringiaja 1:45.332. Pärtelpoeg pidi selles sõidus leppima 23. kohaga.



Kokkuvõttes teenis Eesti 98 punkti ja sai tänavusel Rahvuste supermotol 11. koha. Võistluse võitis Prantsusmaa (Thomas Chareyre, Nicolas Cousin ja Sylvain Bidart) Prantsusmaa juunioride ja Itaalia meeskonna ees.



„Üldpildis jäid kõik meie sõitjad tulemustega rahule,“ võttis Siilak tänavuse võistluse kokku. „Minu väike unistus oleks tulevikus välja panna ka Eesti poolt esmakordselt juuniorite meeskond, kuna tänavu oli neid Rahvuste supermotol väga palju.“



Rahvuste supermoto koondist toetavad Castrol, MRA Perustukset, Kreston Ehitus, Bling Graphix ja eraisikud.



Mettet’is vahesõitudena toimunud juunioride võistlusel osalesid Travis Siilak ja Mathias Vetkin. Vetkin võitis mõlema sõidu stardid ja näitas esikolmiku aegu, kuid oli sunnitud esimese sõidu tehniliste probleemide tõttu katkestama. Siilak sai 17 võistleja seas seitsmenda koha, Vetkin oli 11.