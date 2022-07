Suri NBA ajaloo edukaim mängija, kel tiitleid rohkem kui Michael Jordanil ja LeBron Jamesil kokku

„Bill Russel, kes on Ameerika spordiajaloo kõige viljakam võitja, lahkus täna 88 aasta vanuselt oma naise Jeannine'i kõrval,“ anti kurvast uudisest sotsiaalmeedias teada.

Seda, kui kõva sõna on Russelli 11 NBA tiitlit, ilmestab hästi tõik, et legendaarsed Micheal Jordan ja LeBron James on võitnud kahe peale kokku „kõigest“ kümme meistrisõrmust.