Ferrari esisõitjal Charles Leclercil oli võimatu mitte võita, aga ta lõpetas kuuendana. Tiitlikaitsja Max Verstappenil polnud rajal, kus mööduda on keeruline, kümnendalt kohalt startides võimalik võita, aga ta võitis.

Pärast hooaja kolmandat etappi tundus, et Ferrari läheb sel aastal oma teed ihaldatud meistritiitli poole – Leclerc edestas Verstappenit 46 punktiga. Ent mis peamine, Ferraril oli kiireim auto ja on praeguseni. Aga siis sekkus ebapüha kolmainsus: auto lagunemine, sõitjate vead ja strateegilised möödalaskmised. Kümme etappi hiljem on seis: Verstappen 258, Leclerc 178.