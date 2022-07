14 miljonist dollarist loobunud korvpallitäht tõi NBA klubile uurimise kaela

Uurimise keskmes on 76ersi korvpalliosakonna juht Daryl Morey ja staarmängija James Harden. Viimane oli nõus vabatahtlikult oma palka vähendama, et võistkond saaks uusi mängijaid soetada.

Teised võistkonnad kahtlustavad, et 76ers on Hardeniga sõlminud salajase kokkuleppe, et järgmisel suvel tehakse pikem leping, mis teeks Hardeni 14,4 miljoni dollari suuruse ohverduse tasa. Sel puhul oleks tegu reeglite rikkumisega. Harden ja Morey on vanad tuttavad - just Morey tõi tagamehe 2012. aastal Oklahoma City Thunderist Houston Rocketsisse, kus Harden veetis oma karjääri parimad hooajad.