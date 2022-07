Hannes Soomer: ainukene positiivne asi on tänasest päevast poodiumikoht

Tere tulemast Autodrom Most nimelisele ringrajale, millel tuleb võõrustada tsiklite ringraja MM-võistluste kuuendat etappi, enne kui algab augustikuusse planeeritud pikem võistluspaus. See 4,2 km pikkune ringrada asub Prahast 77 kilomeetri kaugusel, mistõttu ei pea pelgama, et vahva sõdur Švejk teie koera ära virutab, kollaseks värvib ja maha müüb. Ei, tegu on pidevas muutumises oleva võistluskeskusega, mis tõi klassis World SSP kaasa löövatele Dynavolt Triumphi sõitjatele nii rõõmu kui tusatuju.