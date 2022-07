Eesti pääses Belgias Rahvuste supermoto finaali

„Poisid olid väga tublid,“ kiitis koondise manager Kristjan Siilak. „Patrick Pals oli oma kvalifikatsioonisõidus seitsmes, Eero Madisson kaheksas. Aksel Pärtelpoeg suruti tema sõidu stardis välja, lisaks kukkus ta krossilõigul, kuid ta võitles väga tublisti positsioone tagasi ja tegi ka väga hea ringiaja,“ rääkis Siilak.



Rahvuste supermotol sõidetakse ka kvalifikatsioonid võistlussõitudena, seega oli meie sõitjate tulemus märkimisväärne. Pärtelpoeg on Rahvuste supermotol Eestit esindamas esimest korda ja vähene kogemus eriti nii nõudlikul, pika kiire stardisirgega rajal, millele järgneb kohe lauge vasakkurv ning kus on koguni neli erinevat krossilõiku, annab veel tunda. „Aga Aksel kogus end sõidus väga hästi ja viimase aastaga on ta kindlasti tublisti kiirust juurde saanud,“ ütles Siilak.



Nõrgim kolme sõitja tulemusest (Pärtelpoja 18. koht) lahutati maha ja Eesti pääses homsesse finaali 11ndada 16st meeskonnast. Tänase kvalifikatsiooni parima tulemuse tegi Prantsusmaa meeskond.



Eesti võistleb Rahvuste supermotol koosseisus Patrick Pals (TM, Vihur Motosport, kümnes kord Rahvuste supermotol), Eero Madisson (KTM, Motohai, viies kord) ja debütant Aksel Pärtelpoeg (Husqvarna, Äksi39Team).