BC Kalev/Cramo sai tulevaks hooajaks meeskonna komplekteeritud

Heiko Rannula kirjeldab Zigmars Raimot kui agressiivset ja füüsiliselt tugevat mängijat, kes on väga hea lauavõitleja ning lisab: „ Kaitses on ta võimeline survestama ka tagamängijaid tänu oma heale füüsisele. Rünnakul on ta universaalne mis annab meile palju käike juurde, näen võimalust teda ka nii öelda point-forward positsioonil kasutada tänu tema heale mängulugemiseoskusele.“

Klubi manager Ramo Kase sõnul on töise suve tulemusena meeskond juba juulikuuks komplekteeritud ja lisab: „Arvestades sellega, et meie meeskonna liikmed on seotud ka koondisega, siis varajane komplekteeritus annab meile rohkem aega planeerida täpsemat töö- ja treeningkava augustikuuks. Järgmiste sammudena on oluline välismängijad Eestisse toimetada ning siis juba ühistreeningutega alustada.“