Rootsi keelas venelasest olümpiahõbedal Stockholmis esineda

„Sügava kahetsusega oleme sunnitud sel aastal Aleksandra Trusova meistriklassi ära jätma,“ teatas üritust korraldav Loop Sport. „Rootsi iluuisuliit soovitas esialgu selle projektiga mitte tegeleda, mistõttu on võõrustajaklubi sunnitud ürituse tühistama, hoolimata sellest, et Trusova tuleks Rootsi selliste individuaalsportlase teadmistega, millest paljud sooviksid innukalt õppida.“

„Minu arvates tegi selle otsuse ISU, mitte Rootsi föderatsioon. Ma arvan, et nad avaldasid rootslastele survet. Rootslastele helistati rahvusvahelisest alaliidust, et sinna ei tohiks minna Venemaa sportlasi. Et nad ei osaleks ühelgi võistlusel ega jagaks õpetusi. See on jama!“ põrutas Tarasova.