Venemaa klubid meelitavad välismaa hokimehi senisest soodsamate lepingutega

Muudatus on märkimisväärne, sest rubla kurss on Venemaa klubist saadavat palka varem drastiliselt mõjutanud. „Minu karjääri jooksul on rubla kurss olnud parimal juhul alla 40 ja halvimal juhul üle 160. Ka rublade eurodeks vahetamine võib hetkel olla keeruline. Soomes tegutsevatest ettevõtetest ei vaheta rublasid üldse Forex ja Change Group,“ märkis Kork.

Agent usub, et tuleval hooajal näeb KHL-is kõige rohkem paari soomlast. Ründaja Teemu Pulkkinen on üks neist, kes naasis Tšeljabinski Traktori treeningutele.

Kork ei varja, et on pettunud vähemalt ühes Soome tippmängijas, kes jäi KHLi edasi. „Ma ei hakka nimepidi mainima, aga üks mängija pääses rahvuskoondisse ja MM-ile. Ta mängis Venemaal hooaja lõpuni ja sai oma raha kätte. Rahvusmeeskond teatas, et ta ei saanud Venemaalt lahkuda. Need meie mängijad ka ei pääsenud ju tulema, aga ikkagi lahkusid,“ rõhutas hokiagent.