Kes tuleb jalgpalli maailmameistriks? FC Flora treener: Saksamaa on mitmekülgsem, ent Inglismaa võit ei oleks üllatus

Saksamaa edu ja hea mängupildi võti seisneb Ševoldajeva sõnul nende tipptasemel mängijates. „Nende tugevus peitubki nende selgroos. Neil on top-tasemel keskkaitsjad ja keskpoolikud. Loomulikult ka Popp, kes on täiesti omaette tase. Need mängijad kompenseerivad kohatist ebakindlust nende nõrgimas lülis, milleks on äärekaitsjad,“ lisas Ševoldajeva.

Inglismaa puhul on Ševoldajevale on seni enim muljet avaldanud nende väljaku alumises pooles tegutsevad mängijad: keskkaitsjate paar Leah Williamson ja Millie Bright ning Keira Walsh, kes tegutseb kaitsva poolkaitsjana. „Tooksin välja ka Georgia Stanway. Kui alguses tundus tema valik mulle üllatava käiguna, on ta näidanud, et on võimeline mängule meeletult juurde andma – töötab kastist-kastini, teeb uskumatult head kaitsetööd ja on rünnakutel väga efektiivne,“ rääkis Ševoldajeva. Veel ühe suure trumbina toob ta välja nende ülikõrge kvaliteediga vahetusmängijad, kes on võimelised kogu mängu kulgu muutma. „Kui ühtmoodi ei saa, on kohe võtta suurepärased mängijad ilma, et taktikaliselt suurt midagi muutma peaks. Tavapärased sekkujad on olnud Ella Toone, Alessia Russo ja Chloe Kelly, kes toovad juurde hulga liikuvust ja individuaalset kvaliteeti,“ lisas Ševoldajeva.