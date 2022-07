Maailma seksikaimaks sportlaseks valitud sakslanna: mind ei huvita see üldse

Küll aga rõhutas ta, et näeb end eelkõige sportlasena. „Tore kuulda, et inimesed tunnevad minu vastu huvi, aga ma püüan sellele mitte mõelda. Näen end tavasportlasena ja sport on see, millele keskendun. Minu eesmärk on pääseda 2024. aasta olümpiamängudele. See on minu pikaajaline eesmärk ja järgmisel aastal on taas MM,“ lisas Schmidt.