Ott Tänak saavutas uhkes edetabelis teise koha

Tänaku ette mahtus vaid legendaarne Carlos Sainz , kes tuli Toyotaga kahel korral maailmameistriks ja saavutas nende masinaga 15 etapivõitu. Eestlase järel on kolmas neljakordne maailmameister Juha Kankkunen, neljandat kohta jagavad Tänaku endine tiimikaaslane Sebastien Ogier , Didier Auriol ja Kalle Rovanperä .

Ka DirtFish tunnistab, et Tänaku teine koht on mõneti üllatav, sest ta esindas Toyotat vaid kahel hooajal (2018-19).

Portaal kirjutab 34-aastase eestlase kohta: „See, et Ott Tänak suudab selles nimekirjas olla teisel kohal olla, hoolimata sellest, et sõitis meeskonna eest ainult 2018. ja 2019. aastal, näitab, kui palju ta Toyota Yaris WRC -ga saavutas. Tänak ja Toyota polnud mitte ainult kiiremad, vaid neid ka kardeti.“

DirtFish jätkab: „Koostöö sai veidi krobelise alguse, kuid niipea, kui Tänak saavutas Argentinas esimese võidu, läks kõik ülesmäge. Hooaja keskel sai ta kolm järjestikust võitu Soomes, Saksamaal ja Türgis ning see viis Tänaku MM-tiitli heitlusesse ning kui poleks olnud väikseid töökindluse probleeme, oleks ta võinud üsna tõenäoliselt võita nii 2018. kui 2019. aasta MM-tiitlid.“

„2019. aastal ta muidugi võitis ja tõusis sellega esimeseks sõitjaks viimase 16 aasta jooksul, keda ei suutnud edestada Sébastien Loeb ega Ogier. Tänak võitis 2019. aastal kuus rallit – Rootsis, Tšiilis, Portugalis, Soomes, Saksamaal ja Suurbritannias – ja võitis ülikindlalt maailmameistritiitli, kuid šokeeris paljusid, kui tuli uudis tema lahkumisest Hyundaisse. Võib väita, et Tänak tegi vale otsuse, sest Toyota jätkas Ogier'ga võidulainel ja eestlane on olnud hädas sama vormi näitamisega i20-ga, kuid Tänaku ülivõimsat rekordit Toyotas ei saa kahtluse alla seada. Tema meeskonnas veedetud aeg jääb alatiseks meelde muljetavaldava kiirusega ja kergusega, millega see saavutati,“ lisab ralliportaal.