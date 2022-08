Janika Lõiv alustas USA MK-etappi esikümne kohaga: ajavahe ja pikk reis andsid tunda

„Sel korral on ajavahe ja pikk reisimine andnud tunda iga päev ja soojendust tehes tundsin samuti, kuidas jalad ei ole valmis. Lisaks sajab siin iga päev vihma ning rajaolud on väga keerulised ja libedad – kogu aeg peab leiutama uusi jooni, et üldse normaalselt sõita saaks. Start ei läinud väga hästi, sest ei leidnud esimese hooga pedaali üles. Siiski suutsin hoida oma kohta, kuid teisel ringil sain aru, et ega mul särtsu jalas pole ja peab kannatama oma tempot ning targalt sõitma. Üritasin igal ringil kellegist mööduda, mis andis motivatsiooni juurde,2 rääkis eestlanna.