Tähtede paraad: korvpalli EMile sõidab 41 NBA mängijat

Kuigi enamus koondiseid pole veel oma lõplikke koosseise avaldanud, on hetkel teada, et suurturniirile on siirdumas 41 NBA mängumeest. Kõige enam maailma tugevaima profiliiga mängijaid on Prantsusmaa koondisel - prantslasi tuleb abistama viis NBA pallurit.