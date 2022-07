BC Tarvas palkas Ukraina noortekoondise mängija

„Meil on rõõm välja kuulutada 2022/23 hooaja esimene mängija, kelleks on 19-aastane ning 205 cm pikk tulevikulootus Vitalii Shymanskyi,“ kirjutas Tarvas oma sotsiaalmeedia leheküljel.

''Soovin tänada Tarvase klubi võimaluse eest korvpallurina edasi arenenda ning näidata oma potentsiaali nii Eesti-Läti Ühisliigas kui koduses meistriliigas. Olen kursis, et Eesti korvpall ning siin toimetavad klubid on pidevas arengus ja et siin on väga sõbralikud inimesed. Annan endast parima, et klubi eesmärke täita ning enda oskusi arendada,“ kommenteeris Shymanskyi.