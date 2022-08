Rovanperä mänedžer: noor soomlane on juba parem kui Loeb oma hiilgeajal

„Kallel on kõik elemendid paigas. Sõidukiirus on tal olnud juba pikka aega korralik. Nüüd on ta ka tasakaalu leidnud. Ta oskab ka võistluse ajal taktikalisi asju mõelda ja lugeda,“ kiitis Jouhki 21-aastast Rovanperä Iltalehtile.

Mänedžer rõhutab, et just pingetaluvus on rallisõidus ülimalt oluline oskus. „Kalle puhul näib, et mida tugevam on surve, seda paremini ta esineb,“ imestab Jouhki. „Kalle praegune tase on juba kõrgem kui (Sebastien) Loebil tema hiilgeaegadel.“