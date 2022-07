Treeneri kohatu nali põhjustas Kopenhaageni lennujaama evakueerimise

Aftonbladeti andmetel sai treener pahaseks, kui lennujaama töötajad temalt turvakontrolli käigus kohvri sisu kohta küsisid. Treener otsustas ametnikele vastata, et tema kohvris on pomm. Lennujaama töötajad nalja ei mõistnud ning evakueerisid pommiähvarduse tõttu kogu terminali. Treener võeti aga vahi alla. Kohale saabus ka Kopenhaageni politsei.

Treener ütles pärast vahistamist, et ta oli nalja teinud. Kuigi tema kotist pommi ei leitud, lõppes tema reis ja võib-olla ka kogu karjäär Rootsi käsipalliliidus.

Kopenhaageni politsei oli samal seisukohal. „Peame seda tõsiselt võtma, kui keegi ütleb, et tal on lennujaamas pomm. Selle üle nalja visata on väga halb mõte,“ ütles politsei pressiesindaja. „Tema kotis polnud midagi ohtlikku ja umbes tunni aja pärast saime terminali avada.“