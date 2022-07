M-Spordi boss andis mõista, et nende tulemused jäävad sõitjate taha

Jaanuaris toimunud hooaja avarallil Monte Carlos saavutas M-Spordi poole kohaga sõitja Sebastien Loeb Ford Puma Rally1 autoga esikoha ning Craig Breen sai kolmanda koha. Pärast seda on M-Sport saanud aga vaid ühe poodiumikoha, kui Breen lõpetas Sardiinias teisena.

Millener ei usu, et nende masinat annaks veel palju paremaks teha. „Alati saab mingeid pisiasju muuta, aga ma arvan, et hakkame jõudma olukorda, kus kõigi meeskondade autodel on oma tugevad küljed. Mõni on mõnel rallil parem ja teised teistel,“ ütles Millener DirtFishi veebisaidile.

„Peame hoolitsema selle eest, et meie auto oleks tulevikus võimalikult töökindel. Toyota on selles valdkonnas olnud uskumatult hea. Siiski on raske suuri muudatusi teha, kui kõik on juba homologeeritud,“ nendib Millener. „Mõningaid asju saab veel veidi muuta, aga ma arvan, et peame lihtsalt nende auhinnaliste kohtade eest võitlema.“

„Vaadake lihtsalt Elfynit (Evansit) ja Kallet (Rovanperä). Neil on sama auto ja sama meeskond, kuid vaadake nende tulemuste erinevust,“ lisas Millener, vihjates, et sõitjal ja sõitjal on selge vahe.

M-Spordi esinumber on tänavu Breen, kes pole aga suutnud veel kõrgeid ootusi täita ja asub MM-sarjas alles viiendal kohal. Prantslased Pierre-Louis Loubet ja Adrien Fourmaux ning britt Gus Greensmith seevastu on veel kogenematud.

„Meie olukord on selles mõttes raske, et Craig on esinumber ja võib-olla ainus, kes suudab tänavu pidevalt auhinnaliste kohtade eest võidelda. Kui tal on probleeme või halb õnn, siis jäävad vaid meie juuniorsõitjad, kes on veel toored,“ ütles tiimijuht ja lisas: „Küll aga olen kindel, et nad tõusevad mõne aasta pärast tipptasemele, sest areng võtab alati aega, eriti nende autode puhul. Praegu on aga olukord selline, et kui Craigi kaotame, on meie olukord raske.“

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Soome etapiga.