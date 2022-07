Sebastian Vettel vihjas, kes võiks tõusta tema asendajaks

„Mul on selles osas oma arvamus. Ma hindan Micki [Schumacher] väga kõrgelt. Ilmselgelt pole ma päris objektiivne, sest olen temaga väga lähedane. Kuid ma arvan, et ta on suurepärane sõitja. Ja ta on õppija, ta jätkab õppimist, kui teised seisavad paigal või lõpetavad edasi pürgimise. Nii et tal on häid omadusi, kuid ta on ka väga noor ja tal pole palju kogemusi,“ sõnas Vettel, kes tuli maailmameistriks aastatel 2010-2013 Red Bulliga.