Mõõt sai täis! Cristiano Ronaldo andis kuulujuttudele vastulöögi

Kuulujutud said alguse juunikuus, kui meediasse lekkis info Ronaldo agendi Jorge Mendese ja Chelsea omaniku Todd Boehly salajase kohtumise kohta. Varsti pärast seda kirjutasid paljud spordiväljaanded, et portugallane on teatanud Manchester Unitedi juhtkonnale, et soovib klubist lahkuda.