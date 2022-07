Eurosarjast pudenenud Levadia tugevdas meeskonda kahe välismängijaga

24-aastane Mavretic pallis viimati Sloveenia kõrgliigasse kuuluva Sežana Tabori ridades. Samas liigas on ta varasemalt esindanud ka NK Domžale ja ND Gorica värve. Kokku on mehel kodumaa kõrgliigas kirjas 59 mängu. Lisaks on Levadia värskel täiendusel kogemust ka Slovakkia kõrgliigast (Zemplin Michalovce särgis) ning Itaalia Serie C-st, kus ta esindas SS Monopoli 1966 tiimi.



Levadia spordidirektor iseloomustas värsket täiendust nii: „Mavretici senisel klubil tekkisid Sloveenias finantsilised probleemid ja nii tema liitumine meiega võimalikuks sai. Tean, et ta on näiteks Mattias Käidiga Sloveenias koos pallinud. Seni on ta treeningutel hea mulje jätnud ja suudab suurt ala keskväljal katta – olla nii box to box mängija kui ka kaitsev keskpoolkaitsja.“