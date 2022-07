Selle hooaja kiireim tõkkejooksja sõlmis NFL-i klubiga lepingu

Sel kuul Eugene'is toimunud MMil pidi maailma hooaja esinumber aga üle elama suure pettumuse, sest ta diskvalifitseeriti finaalis kõige väiksema võimaliku valestardi tõttu. Alleni reaktsiooniaeg oli 0,099 sekundit, mis on lubatust kõigest 0,01 sekundi võrra kiirem.

„See ajab vihale, sest ma tean, et mul on maailma kiireim reaktsiooniaeg,“ rääkis Allen toona.

„Minu eesmärk on olla läbi aegade parim tõkkejooksja ja mul on võimalus seda teha. Samuti soovin mängida NFL-is ja aidata Eaglesil võita Super Bowl,“ andis Allen mõista, et ei kavatse hoolimata NFL-i lepingust veel kergejõustikuga lõpparvet teha.