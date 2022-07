DELFI VIDEO | Paide peatreener Voolaid: jalgpallijumalanna tassib neid noori

Teist ringi järjest tõid Paide Linnameeskonnale edasipääsu verinoored mängijad, kes lõid külma närviga 11 meetri karistuslöögid sisse. Kas hirmu pole neid lööma panna? „Enam pole. Loomulikult on peast läbi käinud erinevad strateegiad, et alustaks pigem noortega ja vanakesed oleksid äkki lõpus. Aga siis äkki poleks lõpus neid lüüa. Pigem oleme usaldanud praegu seda rutiini ja rütmi, et läheme mängule kõige kogenenuma valikuga ja sama koosseisuga, kes tunnetavad üksteist hästi ja teevad kaitsetööd. Lõpus juba jalgpallijumalanna tassib neid noori. Ma arvan, et neil on pingevabam neid lüüa,“ rääkis tiimi peatreener Karel Voolaid Delfile.