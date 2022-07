KOGU TÕDE MÄNGUST | Noorte meeste külmad närvid ja punases kangelane vedasid Paide eurosarjas kolmandasse ringi

Seejärel said armeenlased mängu üle totaalse kontrolli. Teravust tegi peamiselt nende vasakäär Mailson Lima, kellega Hindrek Ojamaa oli järjepidevalt hädas. Paide õnneks oli Roheneeme saarte passiga vasakääre otsustavad lahendused üsna ebaõnnestunud ja avapoolaeg päädis seisuga 0:0. „Nägin väikest krampi, ehkki alustasime kogenud meestega,“ tõdes kohtumise järel Karel Voolaid. „Midagi kammitses, me ei saanud väga hästi palliga mängu sisse. Pallid ei kukkunud nii hästi sinna, kus vaja. Eesti võistkonnale omaselt ei tohi see stressi tekitada. Võib olla ärevaid hetki, aga taga peavad olema asjad korras. Teisel poolaja alguses mäng tasakaalustus.“