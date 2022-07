Olümpiafestivali neljas päev: tõkkesprinter Leppoja sai neljanda koha, Egle Salu pääses ujumises finaali

„Hommikul oli tõkkejooks tagasihoidlik, kuid kõrgushüpe oli väga hea! Sealt tuli plusspunkte kõvasti juurde,“ selgitas Hambidge’i treener Romet Mihkels. „Kuulitõukes on paraku nüüd kaks võistlust järjest nõnda juhtunud, et proovikatsed on väga paljulubavad, aga võistlusel kaob see kuhugi ära. Tundub, et kehv kuul võrdub hea 200 meetri jooksuga. Viha ajas ta jooksma! Sellega oleme kindlasti medalikursil,“ ütles Mihkels.