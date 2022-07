Manchester Unitedi endine tähtmängija kaotas sündimata lapse. „Meie südamed on murtud“

„Viimati selles haiglas olles sain Cree (20-kuune pisipoeg - toim.), kuid seekord oli põhjuseks asjaolu, et 12. rasedusnädalal tehtud ultraheliuuring näitas, et meie lapse süda ei löönud enam ja ma pidin minema operatsioonile. Oleme täiesti laastatud ja meie südamed on murtud...,“ kirjutas Kate Ferdinand sotsiaalmeedias.