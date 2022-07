Käsipalli järelkasvukoondis võitis sõpruskohtumises Läti eakaaslasi

Noormeeste U18 koondise esimene ühine mäng algas rabedalt. Tunda andis asjaolu, et juba kaks kuud on olnud võistluspaus, mida on sisustatud regulaarsete koondise ühistreeningutega. Ühistreeningul omandatud ja kinnistatud oskusi näitasid noormehed esimeses ühises mängus Läti koondise vastu.



„Mängisime esimest korda ühiselt. Alguses oli ebakindlust ning eksisime söötudel, teiseks poolajaks olukord selles osas paranes. Saime kõik mänguaega ja end proovile panna ning ülevaate enda vormist. Ka treeneritel oli võimalik saada ülevaade mängijatest mängusituatsioonis. Oli tore mängida,“ tundis võidurõõmu U18 koondise kapten Karl Kramm.



Treener Kaspar Lees nõustus kapteniga: „Mängu algus oli rabe, tahtmist poistes oli, kuid taheti korraga kõike, sellest tekkisid eksimused. Tunda andis ka pikk võistluspaus ja sellest tulenev teatud ärevus mängu alguses. Teiseks poolajaks olukord paranes ning tervikuna pakkus mäng ka ilusaid hetki, kuigi oli mitmeid madalseise, millega tuleb veel tegeleda. Kõik mängijaid said mänguaega ja näidata oma oskusi. Treenerid said vajaliku ülevaate olukorrast enne EM-I mänge Rumeenias.“



Kui koondise ühislaagris osaleb 20 noormeest, siis esimeses mängus Läti vastu võistles 16 mängijat. „Teeme homseks mänguks vahetusi, ning arvestame sellega, et kõik koondislased ikka mänguaega saaksid. Lõplik nimekiri teiseks mänguks arutatakse treenerite vahel läbi,“ selgitas Lees mängijate valikut kahes sõprusmängus.



Esimeses sõprusmängus panustasid väravatega järgmised koondislased: Hendrik Koks 7, Randel Matthias Lepp 6, Urmas Rõuk, Karl Kramm 4, Arno Vare, Ilja Kosmirak 3, Joonas Vassiljev 2, Karl Kõverik, Karl Markus Kannel 1,



U-18 koondis mängis Läti vastu koosseisus: Marek Kopli, Arno Vare, Urmas Rõuk (kõik HC Tallas), Andero Viljus, Joonas Vassiljev, Karl Markus Kannel (kõik Põlva Käsipalliklubi), Karl Kramm (HC Tallinn), Karl Kõverik, Rasmus Eensaar, Hugo Liiv (kõik Tallinna Käsipalliakadeemia), Hendrik Koks (Viljandi HC), Alvar Soikka (HC Kehra), Ilja Kosmirak, Marcus Rättel, Madis Valk (kõik Tapa valla Spordikool).



Koondise peatreener Kalmer Musting, treenerid Kaspar Lees ning Rein Suvi, väravavahtide treener Eston Varusk, füsioterapeudid Allar Lamp ja Kert Kähari.