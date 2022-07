VIDEO | Türgi tippklubi fännid skandeerisid ukrainlastega mängus Putini nime

„Meie koduväljakul mängitud kohtumises Kiievi Dinamoga kostis pärast vastasmeeskonna väravat osadelt tribüünidelt teatud skandaalid. Kinnitame, et see ei näita kuidagi meie klubi suhtumist. Oleme alati mures sotsiaalsete ja humanitaarsete probleemide pärast nii meie riigis kui ka kogu maailmas. Meie klubi reageeris koheselt 2022. aasta 24. veebruari sündmustele, mis olid sõjalise protsessi alguseks. Tahaksime taas rõhutada oma sõnumit, mille oleme edastanud kõigi oma ametlike kanalite kaudu: „Sõda pole julgus, see on argus! Ei sõjale!“ seisab Fenerbahce klubi pressiteates.