Neuville on enesekindel: usun, et Soome rallil oleme märksa paremas hoos

Belgia rallimees on aga kindel, et suudab järgmisel nädalal peetaval Soome MM-rallil teha parema võistluse.

„Soome on siiski teistsugune ralli, aga ma olen seda võistlust nautinud ja usun, et saan seal parema tulemuse. Oleme saanud seal palju testida ja enesekindlus on paremate seadistustega tõusnud. Ma arvan, et see saab olema meie jaoks hea võistlus,“ ütles belglane.

Neuville lisas, et ka Hyundai masinate töökindlus on tõusnud. „Kui meil on kiire auto, saame sõita korralikke tulemusi. Kui aga auto pole töökindel, läheb raskeks. Eestis oli töökindlus kõigil kolmel autol 100% ja finišisse jõudsime probleemideta. Esitus polnud aga nõutud heal tasemel,“ rääkis Neuville ja lisas: „Uute autode puhul on töökindlus esimene asi, mis tuleb korda teha. Meie kahjuks see hooaja alguses ei õnnestunud. Eelmine võistlus kulges probleemideta, kuid teisest küljest oli see ka esimene ralli, kus ma ei võidelnud poodiumi või võidu pärast.“