TÄNA OTSEBLOGI | Kas tagaajaja rollis Levadia suudab Konverentsiliigas murda järgmisse eelringi?

Levadia läheb seega kordusmängule vastu 2:3 kaotusseisust. 90. minutil jäi Levadia taas kaheväravalisse kaotusseisus, aga Ernest Agyiri tabamus neljandal lisaminutil tähendas, et Hibernians sõidab Eestisse minimaalses eduseisus.

„See värav oli meile oluline nii tulemuse poolest kui ka vaimses mõttes,“ tunnistas mängueelsel pressikonverentsil Levadia peatreeneri kohusetäitja Ivan Stojkovic. „Üleüldiselt lõpetasime mängu positiivsete emotsioonidega, ehkki me ei teinud parimat mängu. See värav annab meile enesekindlust juurde. Kõige tähtsam on, et tänu sellele tabamusele on koduväljakul saatus meie kätes.“

Serblane sõnas, et on möödunud nädala avamängu korduvalt üle vaadanud. „Oleme näinud, mille kallal tööd tuleb teha. Palju asju on, mida tuleb parandada,“ tõdes ta. „Samas nägime ka häid külgi, millele peame homme toetuma. Selle pealt saame edasi ehitada. Oleme mänguks valmis, ootame seda väga.“

Stojkovic rääkis kolmapäeval, et teatud küsimärgid on Mark Oliver Roosnupu kohal, kuid ülejäänud meestel tervisega probleeme pole.

Levadiale on tänane mäng tänavu esimene eurokohtumine, mille nad peavad kodus ning ühtlasi päris muru peal. „Ikka on fantastiline tunne mängida muru peal, kodupubliku ees. Kindlasti on see ka psühholoogiliselt tuttav koht. Loodame, et kogumeeskonnale annab see lisaenergiat,“ rääkis Levadia kapten Brent Lepistu.

Vastasseisu võitjat ootab Konverentsiliiga kolmandas eelringis ees Läti valitsev meister FK RFS.