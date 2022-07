USA üritab Venemaal vahistatud olümpiavõitjat vahetada „surmakaupmehe“ vastu

USA peab Grinerit poliitvangiks, samas kui Venemaa võimud on kinnitanud, et teda hoitakse kinni kuritegelikel põhjustel. USA on püüdnud Grinerit kodumaale tagasi saada ning mängija ise pöördus kirjaga president Joe Bideni poole.

Mais teatas Venemaa, et on teinud USA-le ettepaneku vangide vahetamiseks. Uudisteagentuur Tass teatas toona, et Venemaa sooviks Grineri vahetada kurikuulsa relvaärimehe Viktor Buti vastu. „Surmakaupmeheks“ tituleeritud But arreteeriti 2008. aastal Bangkokis ja ta kannab praegu USA-s 25-aastast vanglakaristust.