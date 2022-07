Ironmani triatlon tingib liikluse ja ühistranspordi ümberkorraldusi

Laupäeval ja pühapäeval, 6.–7. augustil katkestavad töö bussiliin 62 ja trammiliinid 1 ja 2 ning suunatakse ümbersõidule bussiliinid nr 2, 3, 20A, 21, 21B, 27, 33, 36, 37, 40, 41, 41B, 59, 61, 66 ja 73 . Samuti töötavad ajutised bussiliinid Hobujaama – Kalaranna ning Oja tee – Harkujärve . Trammiliinide 1 ja 2 töö on katkestatud laupäeval, 6. augustil kell 11–18.15 ja pühapäeval, 7. augustil kell 11.50–16.30.

Trammiliinid 1 ja 2, ümbersõidule suunatud bussiliinid ning bussiliin 72 töötavad mõlemal päeval vaba sõidugraafikuga. Ühistranspordi muudatuste kohta on detailne info kättesaadav Tallinna transpordi kodulehe https://transport.tallinn.ee teavituste alajaotuses, trammi- ja bussipeatustes ning veebirakenduses: https://eu.remix.com/map/522cb15a?latlng=59.43599,24.74542,12.913

Neljapäeval, 4. augustil kell 20.00–21.00 on liiklusele suletud Kalaranna tänav Kalasadama tänava ja Vesilennuki tänava vahelisel lõigul ning Kalasadama tänav Kursi tänava ja Kalaranna tänava vahelisel lõigul. Staapli tänav on suletud samal õhtul kell 20.15–21.00. Juurdepääs on tagatud kohalike elanike ja asutuste transpordile ning operatiivsõidukitele.