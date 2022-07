Neljakordne maailmameister Vettel lõpetab karjääri

„Lõpetamise otsus oli raske ja mõtlesin selle üle pikalt. Tahan aasta lõpus võtta rohkem aega, et mõelda, millele ma edaspidi keskendun. Mulle on väga selge, et isana tahan ka rohkem aega veeta oma perega,“ sõnas 35-aastane Vettel, kes tegi F1 debüüdi 2007. aastal.