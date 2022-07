Naiste jalgpalli EM. Mure vähese etnilise mitmekesisuse pärast, lääne pidu ja aina kasvav huvi

Naiste jalgpalli peetakse parasjagu maailma kõige kiiremini arenevaks ja kasvavaks spordialaks. Pühapäeval kulminatsioonini jõudev EM-i finaalturniir on juba püstitanud mitu rekordit. Teisalt on turniiri kohta nimetatud mitu probleemi, mis vajavad asjaosaliste sõnul kiiret lahendust. Juba turniiri alguses tõdeti, et naiste jalgpall on liiga Lääne-Euroopa-keskne. Seejärel võtsid paljud suured väljaanded üles teema, miks on Inglismaa naiskonnas liiga vähe etnilist mitmekesisust. Ka mitme teise tiimi puhul on öeldud, et võrreldes samade riikide meeskondadega on naiskondade mängijate nahatoon justkui liiga valge.