BLOGI | Anett Kontaveit alistas maailma 787. reketi kahes setis. „Löögitäpsus ja tõrjed jätsid soovida“

Mängujärgses lühiintervjuus tunnistas Anett, et täna tal mäng kõige paremini ei õnnestunud. „Minu tõrjed ei tulnud välja, kuigi ta ka servis hästi. Tšehhi publikul oli seda kindlasti hea jälgida. Minu löögitäpsus jättis ka soovida, kuid olulistel hetkedel mängisin hästi ja kokkuvõttes on kõik siiski korras,“ sõnas Kontaveit.

Turniiri kõrgeim asetus on just 26-aastasel Kontaveitil. Teise paigutusega on Tšehhi äss Barbora Krejčíková (WTA 19.).