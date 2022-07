16-aastane Eesti odaviskaja võitis olümpiafestivalilt hõbemedali

Naiste 100 meetri finaalis sai Miia Ott ajaga 12,18 seitsmenda koha. Ott jookseb juba neljapäeva hommikul 200 meetri poolfinaalis, sinna pääses ta täna õnneliku kaotajana ajaga 25,38. „Vanaemal oli eile sünnipäev ja mõtlesin, et tahaks talle hea sünnipäevakingi teha ning lubasin jõuda TOP10 sekka. Ta küll hindas, et mu vastaste ajad on nii kõvad, aga nüüd on kink tehtud. Ma olen väga õnnelik,“ ütles Ott. „Miia saab siit väga-väga hea kogemuse. Arusaadav, et 200 meetri jooksust on tal jalg väsinud, aga ta on väga tubli, kordas ta ju ka eeljooksu aega 12,18,“ ütles Oti treener Urmas Põldre.



Meeste 110 meetri tõkkejooksus jooksis Steven Leppoja uue isikliku rekordi 13,95 ning pääses sellega neljapäeval kell 18.50 toimuvasse finaali. Kolmikhüppaja Ruth Mary Onga sai kolmikhüppes kirja 11.55 ning lõppvõistlusele ei pääsenud.