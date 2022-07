Rasmus Mägi hooaeg sai ootamatu lõpu. Mägi: oluline on saada end täiesti korda

Veerandmailer Mägi käis pärast MM-i Eestis MRT-uuringul, kus selgus, et tema vaagnaluu tagumises osas on väsimusmurrule viitav vigastus, millest taastumine võtab aega umbes 12 nädalat. „Millegi sellisega mul varem probleeme pole olnud, aga seda väsimusmurd ju tähendab ka, et tegu on pikaajalise koormusvigastusega. Täpsemat põhjust ma öelda ei oska, aga konkreetselt sellist asja varem olnud ei ole. Teatavaid aistinguid olin küll enne tundnud, aga pidasin neid lihasprobleemiks,“ lausus Mägi Delfile.

30-aastase sportlase sõnul ilmnes probleem eelmisel nädalal Oregonis toimunud MM-il, kus Mägi sai 400 m tõkkejooksu finaalis ajaga 48,92 kaheksanda koha.

„Tugevamalt lõi see mure välja MM-il jooksude käigus. Ilmselt oli seal oma osa ka sellel, et eeljooks, poolfinaal ja finaal toimusid kõik suhteliselt lühikese vahega. Peale poolfinaali, kui olin jõudnud maha jahtuda, tegi see seis mind tegelikult ühel hetkel päris murelikuks,“ sõnas Mägi, et teadis vigastusest juba enne finaali.

Mägi sõnul on see hooaeg lõppenuks kuulutatud ja kogu rõhk läheb nüüd sellele, et järgmisel aastal jälle parimasse vormi saada. „Ma hetkel isegi ei keskendu sellele prognoosile. Kas 12 nädalat või mitte, see on esmane hinnang. Sel hooajal võistlemisega jätkamine pole lihtsalt reaalne eesmärk. Oluline on saada ennast täiesti korda, et edaspidi ei jääks mingisugune probleem tüütama.“

Sel aastal 400 m tõkkejooksus Eesti rekordi 47,82-ni ja sama pikal siledal distantsil 45,35-ni viinud Mägi arvates võib hooajaga üldplaanis rahule jääda. „Need stardid, mis said tehtud, olid kindlasti väga kvaliteetsed. Aeg alla 48 sekundi oli miski, mida olin pikalt oodanud. Samuti olid Teemantliiga jooksud väga põnevad. Hooaeg liikus seda rada pidi, nagu eeldasin ja lootsin. Olgugi, et finaaljooks ei toonud sellist resultaati, nagu ma soovinuks, siis on põhjust hooajaga rahul olla.“

Müncheni EM toimub 15.–21. augustini.