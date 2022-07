Eesti jalgpalliklubid heitlevad eurosarjades mitme asja nimel. Loomulikult on tähtsad rahasummad, mida on võimalik järgmistesse ringidesse jõudmisega suurendada. Samal ajal jahitakse punkte, et parandada nii klubi kui ka kogu riigi reitingut. Sel suvel on Paide Linnameeskond saanud seni kirja 1,5, FC Flora 1 ja FCI Levadia 0 punkti. Seega on neljapäevaste Konverentsiliiga kohtumiste eel küsimus, kas Paide jääb sel suvel Eesti kõige edukamaks euroklubiks või suudab teise eelringi avamängu kaotanud Levadia neile selles vallas veel konkurentsi pakkuda.