Mägi oma hooaja lõpetanud vigastusest: millegi sellisega mul varasemalt probleeme pole olnud

MRT uuring näitas, et Mägi vaagnaluu tagumises osas on väsimusmurrule viitav vigastus, millest taastumine võtab aega umbes 12 nädalat. „Millegi sellisega mul varasemalt probleeme pole olnud, aga seda väsimusmurd ju tähendab ka, et tegu on pikaajalise koormusvigastusega. Täpsemat põhjust ma öelda ei oska, aga konkreetselt sellist asja varem olnud ei ole. Teatavaid aistinguid olin küll enne tundnud, aga pidasin neid lihasprobleemiks,“ rääkis Mägi Delfile antud intervjuus.