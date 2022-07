„See värav oli meile oluline nii tulemuse poolest kui ka vaimses mõttes,“ tunnistas Levadia peatreeneri kohusetäitja Ivan Stojkovic . „Üleüldiselt lõpetasime mängu positiivsete emotsioonidega, ehkki me ei teinud parimat mängu. See värav annab meile enesekindlust juurde. Kõige tähtsam on, et tänu sellele tabamusele on koduväljakul saatus meie kätes.“