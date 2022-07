Täielik ebaõnn! Rasmus Mägi jääb vigastuse tõttu kergejõustiku EM-ilt kõrvale

„Eestis tehtud MRT uuring näitas, et vaagna tagumises osas vasakul pool on väsimusmurrule viitavaid signaale, mis tähendab siis seda, et EM-il startimine ja Teemantliiga finaalis osalemine on ebareaalsed,“ rääkis Mägi ERR-ile antud intervjuus.

30-aastase sportlase sõnul võtab vigastusest taastumine aega umbes 12 nädalat ning seega on hooaeg tema jaoks lõppenud: „Hooaeg küll kestaks septembri keskpaigani, aga ma arvan, et ka see aeg on liiga lähedal ja sel ei ole jumet ega mõtet. Targem on kindlasti välja ravida.“

Vigastus tuli ilmsiks eelmisel nädalal Eugene’is toimunud kergejõustiku MM-il, kus Mägi sai 400 m tõkkejooksu finaalis ajaga 48,92 kaheksanda ehk viimase koha. Samas oli see esimene kord, kui Eesti sprinter üldse MM-il on esikaheksasse jõudnud.

Toona tuli Mägi ajakirjanike juurde intervjuud andma raskelt ja longates. „Eeljooksu ja poolfinaali järgselt tekkis tuharasse mingisugune aisting, millest me lõplikult jagu ei saanud. Mulle tundus, et täna selline longe oli pidevalt sees. Miski ei funktsioneerinud täielikult. See oli põhiline põhjus, miks jooks mitmes mõttes ebaõnnestus,“ jagas Mägi pärast finaali selgitusi.

Münchenis toimuv kergejõustiku EM saab alguse 15. augustil.