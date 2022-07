HOMME DELFI TVs | EM-valiksarjaks valmistuv rahvusmeeskond testib vormi Soome vastu

Mängud toimuvad 28. ja 29. juulil Kalevi spordihallis, kohtumiste algusaeg on mõlemal päeval 16:30. Mängud on publikule avatud, pileteid saab osta kohapealt (täispilet 5 ja sooduspilet 3 eurot, kuni 12-aastased lapsed tasuta). Eesti ja Soome kontrollmängudest teeb otseülekanded Delfi.

Soome vastu on Eesti rahvusmeeskonna koosseisus kõik treeningutel osalevad 19 meest. Peatreener Fabio Soli tahab enne tähtsaid valikmänge platsil näha rohkem enesekindlust. „Mehed peavad muutuma enesekindlamaks. Suudame kohati head võrkpalli mängida, ent siis kaotame fookuse ja ei tegutse piisavalt ambitsioonikalt, ka kontrollmängudes Türgi vastu oli see probleemiks. Mehed peavad endasse uskuma ja uskuma, et suudetakse võita ka tugevaid vastaseid nagu Türgi või valiksarjas ees ootav Belgia. Loodan Soome vastu näha mängijates rohkem sisemist põlemist, siis tulevad ka tulemused,“ sõnas Soli.

Vigastustest taastuvatest meestest on nimekirjas Renee Teppan ja Robert Täht, ent Ardo Kreeki ega Andri Aganitsa kahjuks sel aastal mängimas ei näe. „Kahjus pole Ardo ja Andri olukord selline, et nad saaksid meid aidata, nad tegelevad jätkuvalt vigastustest taastumisega. Renee ja Roberti puhul vaatame, kui palju neid kasutame, tähtis on mitte liiga suure koormusega riskida. Aga nooremad mehed on olnud tublid ja kõvasti vaeva näinud ning usaldan kõiki mehi,“ lisas peatreener.