Pärast Ronda Rousey tipust taandumist on Amanda Nunest peetud parimaks naisvõitlejaks UFC-s. Mullu 11. detsembril sai Nunese uhke võiduseeria aga otsa, kui Julianna Pena alistas ta teise raundi alistusvõttega. 32-aastase Pena võit ristiti koheselt UFC ajaloo üheks suuremaks üllatuseks ja ootamatuseks. Ekspertide hinnangul on naiste konkurentsis suuremaks šokiks olnud ainult Holly Holmi võit 2015. aastal Rousey üle. Nüüd on Pena ja Nunes taas ringis vastamisi.